Esquadras ilegais chinesas na UE? Cabe aos países investigar, diz Bruxelas

“Vimos notícias sobre as alegadas esquadras que o Governo chinês criou nos Estados-membros da UE […] e, de momento, a Comissão não dispõe de informações específicas sobre esta situação”, declarou a porta-voz do executivo comunitário para os Assuntos Internos, Anitta Hipper.

Numa conferência de imprensa regular, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, defendeu que as estruturas “são, na verdade, centros de serviços para chineses no estrangeiro”.

Os centros servem para apoiar “um elevado número de cidadãos chineses” que não conseguem regressar à China devido à pandemia de Covid-19, por exemplo, na renovação de cartas de condução chinesas, disse Wang Wenbin.

O porta-voz acrescentou que as autoridades chinesas estão “totalmente comprometidas com o combate aos crimes transnacionais de acordo com a lei, observando de forma rigorosa a lei internacional e respeitando plenamente a soberania judicial de outros países”.

Wang Wenbin tinha sido questionado sobre uma investigação, anunciada horas antes pelo governo dos Países Baixos, sobre a alegada criação de duas esquadras de polícia ilegais chinesas em Amesterdão e em Roterdão.

De acordo com notícias holandesas, as duas alegadas “esquadras chinesas” afirmam oferecer assistência diplomática a cidadãos da China, mas não foram registadas no Governo dos Países Baixos.