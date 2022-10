Ataque do Estado Islâmico a santuário xiita faz 15 mortos no Irão

Pelo menos 15 pessoas morreram, e 40 ficaram feridas, esta quarta-feira, na cidade de Shiraz, no sul do Irão, num ataque terrorista contra um local de culto xiita, informou a televisão estatal. Entre as vítimas mortais contam-se duas crianças.

O atentado deu-se à noite, numa altura em que dezenas de pessoas se encontravam no santuário Shahcheragh, o segundo local mais sagrado do Irão, tal como é habitual às quartas-feiras à noite para cumprir a tradição local.

Foi exatamente durante esse período, um dos mais movimentados, que um homem abriu fogo dentro deste espaço religioso, de acordo com agência de notícias oficial iraniana (IRNA). Já a Al Jazeera fala em três atacantes.

De acordo com as autoridades locais, dois foram capturados e um conseguiu fugir.

Entretanto, o grupo jihadista autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque no seu canal no Telegram.

O Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, já garantiu que este crime não ficará sem resposta.

O Irão é um país xiita e o Estado Islâmico é um grupo sunita, correntes distintas do islamismo.