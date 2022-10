Sunak promete proteger os pobres e reverte medida energética de Truss

Rishi Sunak estreou-se esta quarta-feira no Parlamento como primeiro-ministro britânico. Na sessão de perguntas e respostas dos deputados, reiterou a vontade do seu Governo de restabelecer a estabilidade económica do país.

À pergunta da oposição sobre se os benefícios para os mais vulneráveis serão aumentados de acordo com a inflação, Rishi Sunak não responde diretamente, mas vai dizendo que sempre protegeu os que mais necessitam, mas não se compromete com aumentos.

“Perante os tempos difíceis que enfrentámos durante a pandemia da Covid-19, sempre reagi de forma a proteger os mais vulneráveis. E porque é a coisa certa a fazer, e estes são os valores do nosso partido, posso comprometer-me de que vamos continuar a trabalhar nas próximas semanas.”

Perante os deputados, o novo primeiro-ministro do Reino Unido reiterou o compromisso do seu governo em restabelecer a confiança e a estabilidade económica do país.