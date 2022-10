Guerra na Ucrânia. Putin supervisionou ensaios nucleares

O Kremlin anunciou nesta quarta-feira que mísseis balísticos e de cruzeiro foram lançados do Ártico para o Extremo Oriente da Rússia. O teste, o primeiro desde o início da guerra na Ucrânia, foi supervisionado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo avança a BBC News, os Estados Unidos foram informados sobre o treino no âmbito do tratado de armas New Start.

Os lançamentos ocorreram numa altura em que a Rússia alega que a Ucrânia está a planear usar uma "bomba suja"- um engenho explosivo misturado com material radioativo - alegações que foram consideradas falsas pelos países ocidentais.

Entretanto, Kiev alertou que as alegações indicam que Moscovo pode estar a preparar um ataque desse tipo, já que a última simulação nuclear russa ocorreu cinco dias antes da invasão da Ucrânia.

A BBC News avança também que a NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte - está igualmente a realizar o exercício nuclear “Steadfast Noon”, no noroeste da Europa. Uma operação que envolve 14 países e que se prolonga até domingo, com voos sobre a Bélgica, o Reino Unido e o Mar do Norte.