Biden garante a Sunak reforço da aliança entre os dois países

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou que o Reino Unido "continua a ser o aliado mais próximo" dos norte-americanos, durante uma conversa telefónica com o novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, revelou esta terça-feira Downing Street.

O gabinete do chefe do governo britânico referiu que “Biden afirmou que o Reino Unido continua a ser o aliado mais próximo da América e o primeiro-ministro confirmou a grande força do relacionamento" entre os dois países.

Os dois líderes discutiram a extensão da cooperação Reino Unido-EUA, quer bilateralmente, quer em regiões como o Indo-Pacífico, onde "o pacto AUKUS faz parte dos esforços dos dois países para aumentar a estabilidade e combater a influência maligna da China", acrescentou Downing Street.

Ainda a nível internacional, os governantes refletiram sobre o papel de liderança que os dois países desempenham no apoio ao povo da Ucrânia e "na garantia de que (o presidente russo, Vladimir) Putin falhe" na guerra.

Sunak e Biden também "concordaram com a necessidade de garantir que o povo da Irlanda do Norte tenha segurança e prosperidade por meio da preservação do Acordo de Belfast (Sexta-feira Santa)".

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, apelou esta terça-feira ao novo chefe do governo britânico, para negociar rapidamente com a Comissão Europeia soluções sobre o protocolo do "Brexit" para a Irlanda do Norte.

O protocolo, concluído em 2019, foi a solução encontrada durante o processo do Brexit (saída do Reino Unido da UE) para evitar uma fronteira física com a Irlanda, um dos requisitos dos acordos de paz de 1998 para o território.