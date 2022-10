Presidente alemão faz visita surpresa à Ucrânia

Segundo a Reuters, a visita do chefe de Estado alemão, tem como propósito garantir apoio militar e ajudar a reparar as infraestruturas destruídas, como redes elétricas, redes de abastecimento de água e sistemas de aquecimento, "o mais rápido possível antes da chegada do inverno”.

“A minha mensagem para o povo ucraniano é: podem contar com a Alemanha” disse, em declarações aos jornalistas.

Peritos discutem recuperação e reconstrução da Ucrânia

Peritos internacionais reúnem-se esta terça-feira numa conferência, em Berlim, para discutir a recuperação, a reconstrução e a modernização da Ucrânia, com o presidente Volodymyr Zelensky a proferir o discurso principal do evento.

A conferência é uma iniciativa da Comissão Europeia e da Presidência alemã do G7, em estreita coordenação com o Governo da Ucrânia, e terá a abertura a cargo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do chanceler alemão, Olaf Scholz.

A líder do executivo comunitário anunciou, na semana passada, depois da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, que a União Europeia (UE) vai financiar a Ucrânia, em 2023, com 18 mil milhões de euros.

Ursula von der Leyen avançou que Kiev pediu, para 2023, ajuda no valor de três a quatro mil milhões de euros, que Von der Leyen salientou que irão ser disponibilizados também pelos Estados Unidos e instituições financeiras.