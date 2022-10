No adeus a Downing Street, Truss diz ter evitado falência de milhares de empresas

A primeira-ministra demissionária do Reino Unido despediu-se oficialmente do cargo esta terça-feira, precisamente sete semanas depois de ter sido eleita líder do Partido Conservador.

Em frente ao número 10 de Downing Street, Liz Truss começou por destacar a "grande honra" de ter sido primeira-ministra e de ter liderado a nação no luto pela morte da Rainha Isabel II, que foi sucedida pelo filho mais velho, o agora Rei Carlos III.

Truss também disse que o seu Governo agiu de forma "urgente e decisiva" para apoiar as famílias num contexto inflacionário e destacou que o seu executivo ajudou milhares de empresas a evitarem a bancarrota, para além de, na sua visão, ter permitido que o Reino Unido recuperasse a sua independência energética para "deixar de estar dependente de potências estrangeiras malignas".

Ainda no contexto da guerra na Ucrânia, que a Rússia invadiu no final de fevereiro, Truss sublinhou que as democracias têm de estar lá para os cidadãos e ser capazes de "ultrapassar regimes autocráticos".

"Agora, mais do que nunca, devemos apoiar a Ucrânia. A Ucrânia tem de prevalecer e temos de continuar a reforçar as defesas da nossa nação", destacou.