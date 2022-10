Adidas rompe parceria com o "rapper" Kanye West

A gigante do desporto Adidas terminou a parceria com Kanye West. A decisão vem no seguimento da "postura antissemita" que o rapper norte-americano tem adotado publicamente, nas últimas semanas.

Em comunicado publicado na sua página oficial de Internet, a multinacional alemã salienta que "não tolera antissemitismo e quaisquer outras formas de discurso de ódio".

"Os comentários e ações recentes do Ye [Kanye] têm sido inaceitáveis, odiosas e perigosas, violando os valores de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça da empresa", pode-se ler na nota.

Logo, a Adidas decidiu "terminar a parceria com o Ye de imediato, acabar com a produção dos produtos da Yeezy" - o segmento de sapatilhas criado por Kanye em parceria com a marca -, e com os pagamentos ao artista e às suas empresas.

Segundo a companhia alemã, esta rotura deverá ter um "impacto negativo a curto prazo até 250 milhões de euros" em receitas de 2022.