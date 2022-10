A Rússia encomendou cerca de 2.000 drones iranianos, avisa Zelensky

O chefe da administração militar regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, declarou hoje na televisão que as tropas russas utilizaram pela primeira vez 'drones' kamikazes "Shahed-136", de fabrico iraniano, na linha da frente do sul da Ucrânia - e não só contra infraestruturas civis.

"Ao que parece, decidiram que não estavam a conseguir chegar a lado nenhum e começaram a utilizá-los ao longo da linha da frente", disse Kim, em declarações recolhidas pela agência Unian.

Entretanto, o chefe da Direção Principal de Informações do Ministério de Defesa ucraniano, Kyrylo Budanov, afirmou que algumas reservas de mísseis russos estão quase esgotadas, mas que "o terrorismo com o uso de 'Shaheds' pode durar realmente muito tempo".

Numa entrevista ao jornal Ukrainska Pravda, o responsável indicou que os 'drones' de todo o tipo que a Rússia encomendou ainda têm de ser fabricados, precisando que cada lote tem cerca de 300 unidades e que atualmente os russos estão a utilizar o segundo lote.

Acrescentou ainda que, até 22 de outubro, as forças russas utilizaram cerca de 330 "Shahed", dos quais 222 - aproximadamente 70% - foram derrubados pelas forças ucranianas.

No entanto, "outros, de uma forma ou de outra, atingiram os seus alvos" ou caíram num local próximo, "mas cerca de 30% dos 'drones' alcançaram os seus objetivos", vincou.

No que diz respeito às reservas russas de mísseis, disse que, no caso dos Iskander, restam cerca de 13%; no dos Kalibr-PL e Kalibr-NK, à volta de 43%; e no dos J-101 e J-555, cerca de 45%.

"É muito perigoso ficar abaixo dos 30%", o que se considera já uma reserva de emergência, precisou o responsável dos serviços secretos ucranianos.

Há já algum tempo que a situação em relação aos Iskander é crítica, ao passo que quanto aos Kalibr e J-101 e J-555, os russos "continuam a tentar manter-se de alguma forma dentro das suas normas", acrescentou.