Scholz e Von der Leyen pedem "Plano Marshall" para reconstruir Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, assinam esta segunda-feira um artigo de opinião conjunto no qual pedem que se delineie rapidamente uma estratégia para reconstruir a Ucrânia no pós-guerra, no mesmo dia em que empresários e outros especialistas alemães e ucranianos vão reunir-se em Berlim para um fórum económico.

No artigo, publicado na edição de hoje do jornal alemão "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Scholz e Von der Leyen destacam que, "apesar de devermos ter sempre cuidado com comparações históricas, a questão aqui corresponde a nada menos do que criar um novo Plano Marshall para o século XXI".

Os dois líderes descrevem a reconstrução da Ucrânia como uma "tarefa geracional que deve começar de imediato", defendendo que, "mesmo que a paz pareça ainda longínqua na Ucrânia, a reconstrução deve ser considerada já".

A Ucrânia do futuro "será um Estado constitucional com instituições fortes? Uma economia moderna e ágil? Uma democracia vigorosa que pertence à Europa?", questionam Scholz e Von der Leyen. O que for decidido quanto à reconstrução do país em ruínas, respondem os dois líderes no artigo, "irá determinar que país a Ucrânia vai ser no futuro".

Scholz vai abrir, esta segunda-feira à tarde, o fórum empresarial Alemanha-Ucrânia, que decorre em Berlim e que contará com a presença do primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

O fórum deverá focar-se precisamente nos esforços de reconstrução do país no pós-guerra e no apoio da comunidade internacional a esse plano.