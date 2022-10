Rishi Sunak será o próximo primeiro-ministro britânico

O próximo líder do Partido Conservador, no Reino Unido, será Rishi Sunak. Por inerência ao cargo, Sunak será também o próximo primeiro-ministro britânico.

Rishi Sunak, 42 anos, foi ministro das Finanças no governo de Boris Johnson.

Sunak tornou-se no único candidato ao cargo depois de Penny Mordaunt ter revelado que abandonava a corrida à liderança por não conseguir reunir apoios suficientes. De acordo com a imprensa britânica, o novo líder do partido vai falar aos deputados conservadores numa sessão privada às 14h30.