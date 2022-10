Rishi Sunak será o próximo primeiro-ministro britânico

Rishi Sunak, 42 anos, foi ministro das Finanças no governo de Boris Johnson, durante o tempo de pandemia. Será o mais novo da história recente e o primeiro britânico com ascendência indiana a assumir a liderança do Executivo. É também uma das figuras políticas mais ricas do país, com uma fortuna que já foi avaliada em 730 milhões de libras (cerca de 830 milhões de euros).

O próximo líder do Partido Conservador, no Reino Unido, será Rishi Sunak. Por inerência ao cargo, Sunak será também o próximo primeiro-ministro britânico.

Sunak tornou-se no único candidato ao cargo depois de Penny Mordaunt ter revelado que abandonava a corrida à liderança por não conseguir reunir apoios suficientes.

De acordo com a imprensa britânica, o novo líder do partido vai falar aos deputados conservadores numa sessão privada às 14h30. A televisão Sky News adianta ainda que o Rei Carlos III regressa esta segunda-feira a Londres, como já estava previsto, mas não está previsto que receba em audiência nem Liz Truss para aceitar a sua demissão, nem Rishi Sunak para nomeá-lo como líder do executivo.

Rishi Sunak vai suceder a Liz Truss que esteve no número 10 de Downing Street durante 45 dias, naquele que foi o mandato mais curto da história britânica.

As reações nas redes sociais já começaram a surgir, entre as quais a do antigo ministro da Saúde, Matt Hancock, considerando que Sunak "é exatamente o tipo de primeiro-ministro" que o Reino Unido precisa.