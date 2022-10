Pelo menos dois mortos em tiroteio em escola nos EUA

O atirador, com cerca de 20 anos, foi detido ainda no interior da Escola Secundária de Artes Performativas e Visuais, tendo sido registada a sua morte pouco depois, segundo a polícia local em conferência de imprensa, citada pela NBC.

Pelo menos duas pessoas morreram esta segunda-feira num tiroteio numa escola secundária em Saint Louis, no estado norte-americano do Missouri.

As duas vítimas, segundo a cadeia de televisão norte-americana, são mulheres, uma delas adolescentes. Três feridos foram ainda hospitalizados, segundo anunciou o agrupamento escolar nas redes sociais.

As autoridades norte-americanas estão ainda a investigar uma relação entre o atirador e a escola, com a polícia a indicar que já não existe “ameaça ativa” no local.