Apresentador russo suspenso por defender morte de crianças ucranianas

Um apresentador russo do canal Russia Today (RT) foi suspenso após ter dito, num programa transmitido na semana passada, que as crianças ucranianas que viam as forças russas como ocupantes deveriam ter sido "atiradas diretamente para um rio".

Segundo a Sky News, Anton Krasovsky estava a falar do relato de um autor russo, Sergei Lukyanenko, que disse que quando visitou a Ucrânia nos anos 80 ouviu crianças dizerem que as suas vidas estariam melhores se não estivessem sob controlo russo.

O apresentador terá dito que as crianças com esta posição deviam ser “atiradas diretamente para o rio com uma corrente forte” e, nesse caso, deviam “ter-se afogado no rio Tysyna”.

“Afoguem estas crianças, afoguem-nas”, defendeu, além de ter falado em “queimá-las”.

As acusações de genocídio de que o canal “Russia Today” tem sido alvo depois das declarações de Krasovsky levaram à chefe de redação do canal de notícias russo controlado pelo Estado, Margarita Simonyan, dizer que o apresentador Anton Krasovsky foi suspenso por causa dos seus "comentários repugnantes". Simonyan acrescentou ainda que ninguém na RT partilha da opinião de Krasovsky.

O apresentador veio depois pedir desculpa, dizendo estar “muito envergonhado” com as suas próprias declarações.

Segundo a Sky News, nas redes sociais o apresentador justificou.se explicou-se assim: “Bem, acontece: estás no ar, deixas-te levar. E não consegues parar. Peço perdão a toda a gente que ficou chocada com isto”.