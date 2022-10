Salman Rushdie perdeu uma vista e a utilização de uma mão

O escritor Salman Rushdie perdeu uma das vistas e a utilização de uma das mãos após o ataque sofrido há dois meses.

A informação é confirmada por Andrew Wylie, agente do escritor, em entrevista ao jornal El País. “Foi um ataque brutal”.

“[Os ferimentos] foram profundos. Ele perdeu a vista de um dos olhos, teve três feridas graves no pescoço e uma mão ficou incapacitada porque os nervos do braço foram cortados. Tem ainda mais 15 feridas no corpo”, referiu Wylie.

O agente não confirmou se o escritor, de 75 anos, ainda está internado, preferindo valorizar que “vai viver”.

O ataque a Rushdie ocorreu a 12 de agosto. O homem acusado do ataque Hadi Matar já foi presente a tribunal, mas deu-se como “não culpado”.