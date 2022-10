Presidente da Motor Sich detido por suspeita de colaboração com a Rússia

O presidente do gigante industrial Motor Sich, Vyacheslav Bohuslayev, foi detido por agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), em Zaporíjia, por suspeitas de colaboração com a Rússia.

"Agentes da SBU detiveram o presidente a Motor Sich e o chefe do departamento de atividade económica externa desta empresa. Foram notificados das acusações ao abrigo de dois artigos do Código Penal da Ucrânia: artigo 111-1 [colaboração]; artigo 111-2 [cumplicidade com o Estado agressor]", informou o Serviço de Segurança, este domingo, num comunicado citado pela agência Ukrinform.

As detenções ocorreram no âmbito de um processo criminal por fornecimento ilegal de material militar para a aviação de ataque russa por parte da Motor Sich.

Segundo a investigação, a administração da fábrica, localizada em Zaporíjia, estava envolvida na operação.

"Os criminosos estabeleceram canais transacionais para o fornecimento ilegal de lotes de motores de aviões ucranianos ao Estado agressor", adianta o comunicado.

Segundo a SBU, a Rússia utilizou o material recebido para a produção e a reparação de helicópteros de ataque russos dos tipos Mi-8AMTSh-VN "Sapsan", KA-52 "Alligator" e Mi-28N "Night Hunter".

A investigação conclui que a Rússia usou massivamente estes modelos de aviação do Exército para a invasão da Ucrânia, como confirmam os helicópteros de combate russo abatidos pelas forças ucranianas.

"Para contornar as sanções impostas ao comércio com a Rússia, os envolvidos usaram estruturas comerciais controladas em três países do Médio Oriente, Europa e leste da Ásia", assinala o comunicado, indicando que "foram estas empresas que enviaram as 'encomendas' ao fabricante ucraniano, supostamente para responder às necessidades de uma parte estrangeira".

Porém, depois de receberem o material militar, os intermediários enviaram-no para a Rússia, adianta o SBU.

A Motor Sich, uma das maiores fabricantes aeronáuticas do mundo, foi criada em 1907, em Zaporíjia, no sul da Ucrânia.