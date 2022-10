Detido em Timor-Leste suspeito de ligação a caso de migrantes em Portugal

A detenção ocorre no âmbito de uma operação mais ampla de investigação a empresas ou indivíduos que estejam ligados ao que as autoridades consideram ser redes de tráfico humano que estão envolvidas no envio de trabalhadores timorenses para Portugal.

"Temos equipas a investigar no terreno e que vão continuar a trabalhar", disse a mesma fonte.

"Poderá haver mais detenções, já que as investigações estão a decorrer. O processo ainda está em curso", disse à Lusa fonte policial.

O homem, responsável da agência New Generation, foi detido por uma equipa conjunta policial e militar, com base num mandado de captura emitido pelo Tribunal Distrital de Díli, confirmaram à Lusa fonte policiais.

As autoridades timorenses detiveram, este fim de semana, o diretor de uma agência de viagens em Díli, alegadamente relacionado com o caso de migrantes de Timor-Leste abandonados em Portugal .

De acordo com a Alta Comissária para as Migrações (...)

A falta de trabalho em Timor-Leste está a provocar um êxodo de trabalhadores jovens, com Portugal a tornar-se um dos principais destinos, com muitos a aproveitarem-se de condições de entrada mais fáceis do que outros países.

Uma procura que está a levar ao aparecimento de agências e de anúncios a tentar enganar jovens timorenses, a quem são cobradas quantias avultadas com a promessa de trabalho ou vistos.

Muitos timorenses acabam por ser enganados, sendo depois deixados praticamente ao abandono nos países de acolhimento, incluindo Portugal. As situações mais dramáticas vivem-se em Lisboa e em Serpa, com muitos timorenses na rua e outros a viver em grupo em instalações temporárias.

As famílias acabam igualmente por ficar com pesadas dívidas às costas, com empréstimos ilegais concedidos a juros elevadíssimos.

Na semana passada, as autoridades policiais e de investigação timorenses prometeram reforçar o controlo de emigrantes, no intuito de reduzir potenciais casos de tráfico humano, ao mesmo tempo que continuam investigações sobre as redes envolvidas.