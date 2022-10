Massacre em escola. Polícia do Texas despede primeiro agente devido a falhas

O Departamento de Segurança Pública do Estado norte-americano do Texas despediu um agente da polícia que estava na escola de Uvalde, onde 19 alunos e dois professores foram mortos num tiroteio, em maio. Ericka Miller, porta-voz do departamento, confirmou que o sargento Juan Maldonado foi notificado do despedimento na sexta-feira, tornando-se o primeiro membro das forças de segurança a ser demitido devido à resposta policial ao tiroteio. O relatório do comité de investigação constatou que mais de 370 agentes locais, estatais e federais responderam ao tiroteio, mas que demoraram mais de uma hora a confrontar e a abater o atirador, de 18 anos. Maldonado era um dos sete agentes do Departamento de Segurança Pública colocados sob investigação interna no verão, depois do relatório ter revelado que o departamento enviou mais de 90 agentes para a escola de Uvalde, mais do que qualquer outra agência.

O diretor do departamento, Steve McCraw, descreveu a resposta da polícia como um "fracasso abjeto", mas colocou a maior parte da culpa no ex-chefe de polícia do Distrito Escolar de Uvalde, Peter Arredondo, que foi despedido em agosto. McCraw disse à comissão de investigação que Arredondo tomou "decisões terríveis" à medida que o massacre se desenrolava e que um número suficiente de agentes podia ter respondido ao tiroteio três minutos depois de o atirador ter entrado na escola. O autarca de Uvalde, os pais das vítimas e alguns membros do Congresso do Texas acusaram o Departamento de Segurança Pública estadual de tentar encontrar um bode expiatório para o fracasso. O senador Roland Gutierrez, um democrata cujo distrito inclui Uvalde, reagiu à notícia do despedimento de Juan Maldonado dizendo que a responsabilidade do departamento não ficará por aí "Faltam mais 90, mais o diretor" do Departamento de Segurança Pública, disse Gutierrez.