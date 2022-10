Ex-presidente chinês retirado do congresso do PCC porque "não se sentiu bem"

O ex-presidente chinês Hu Jintao foi subitamente retirado da cerimónia de encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), realizada este sábado, porque “não se estava a sentir bem”, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

“Hu Jintao insistiu em participar da sessão de encerramento (...), mas, durante a sessão, não se sentiu bem e a sua equipa, para bem da sua saúde, acompanhou-o até uma sala adjacente, para que pudesse descansar”, acrescentou a mesma fonte.

“Ele agora está a sentir-se muito melhor", escreveu a Xinhua.

A mensagem da agência foi divulgada em língua inglesa na rede social Twitter. Uma pesquisa pelo nome de Hu Jintao nas redes sociais do país omite a sua retirada do evento. A imprensa estatal também não noticiou o incidente.

Hu, de 79 anos, estava sentado numa posição de destaque, ao lado do seu sucessor, o atual líder Xi Jinping, quando foi abordado por dois seguranças.

O ex-presidente parecia argumentar com um dos seguranças. Levantou-se e falou durante cerca de 30 segundos com os dois homens, parecendo relutante em sair. De seguida foi escoltado e um dos seguranças levou-o pelo braço.

Antes de sair, Hu parece ter dito algo a Xi Jinping e ter dado um toque amigável no ombro do primeiro-ministro, Li Keqiang.