Comissão Europeia espera colaboração "construtiva" com nova PM italiana

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, espera construir uma relação de colaboração "construtiva" com a nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que lidera o primeiro Governo de extrema-direita naquele país desde a II Guerra Mundial.

Em publicação no Twitter, este sábado, Von der Leyen deu os parabéns a Meloni por ser a primeira mulher a liderar um Governo em Itália e deixou uma mensagem de esperança para o futuro.

"Estou pronta e feliz por trabalhar em conjunto com o novo governo italiano, de forma construtiva, para responder aos desafios que teremos pela frente", escreveu a presidente da Comissão Europeia.

Giorgia Meloni tomou posse, este sábado, como chefe do Governo italiano. A nova primeira-ministra nomeou, no total, 24 ministros, seis dos quais mulheres, com o desejo de "tranquilizar" os parceiros da União Europeia, preocupados com a eleição do executivo mais eurocético e à direita desde a II Guerra Mundial.