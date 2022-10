Steve Bannon condenado a quatro meses de prisão e uma multa de 6.500 dólares

Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump, foi condenado a uma pena de quatro meses de prisão e uma multa de 6500 dólares (6.597 euros).

Bannon foi condenado em julho após duas acusações do Congresso por ignorar intimações do comité da Câmara que investiga o motim de 6 de janeiro.



A acusação pedia ao juiz que sentenciasse Bannon a seis meses de prisão com uma multa de 200 mil dólares (203 mil euros).

Bannon também está sendo julgado em Nova Iorque por suposta fraude a doadores do projeto "We Build The Wall" [Nós construímos o muro].

Em declarações fora do tribunal, após a sentença, o ex-assessor de Trump disse que haverá "múltiplas áreas de recurso".

"Em 8 de novembro, eles terão um julgamento sobre o regime ilegítimo de Biden e, francamente, e francamente, Nancy Pelosi e todo o comité, sabemos em que direção está a ir", disse Bannon.

"Ou eles já foram expulsos, como Liz Cheney, certo? Ou desistiram como Kinzinger e outros democratas, ou estão prestes a ser derrotados como Luria e outros, ou perderão o poder e vão-se tornarão uma minoria."

E continuou: "Isto é uma democracia. O povo americano está a avaliar e a medir o que aconteceu com o Departamento de Justiça e como s se comportaram".



Bannon também disse que se o Partido Republicano obtiver a maioria na Câmara, o procurador-geral Merrick Garland “será o primeiro procurador-geral a ser alvode 'impeachment' e será removido do cargo”.