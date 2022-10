Meloni aceita cargo de primeira-ministra de Itália

A líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, Giorgia Meloni já é, oficialmente, a primeira-ministra do país, depois de ter conseguido vencer as eleições de 25 de setembro, tornando-se na primeira mulher à frente de um governo italiano.

Citado pela agência Reuters, Ugo Zampetti, secretário-geral da presidência, confirmou que "Giorgia Meloni aceitou o mandato e apresentou a sua lista de ministros", ao presidente da República italiana, Sérgio Mattarella, num encontro que decorreu no Palácio do Quirinal.

O Governo, o mais à direita desde a Segunda Guerra Mundial, toma posse este sábado, dia 22 de outubro.