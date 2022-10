Líderes da UE acordam em trabalhar em medidas para aliviar faturas da energia

Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) concordaram em “trabalhar em medidas” para conter os elevados preços da energia, acentuados pela guerra da Ucrânia, anunciou o presidente do Conselho Europeu.

“O Conselho Europeu chegou a um acordo” relativamente à situação energética, pois “concordou em trabalhar em medidas para conter os preços da energia para as famílias e empresas”, anunciou Charles Michel, numa publicação na conta oficial da rede social Twitter, ao início da madrugada desta sexta-feira.

“A unidade e a solidariedade prevalecem”, adiantou o presidente do Conselho Europeu.

O anúncio para este trabalho futuro foi feito após várias horas de discussões entre os 27, marcadas por posições divergentes em assuntos como limites temporários aos preços de referência no gás e regras de solidariedade no bloco comunitário para disponibilização de gás a todos os Estados-membros em caso de emergência.

Já mais favorável foi a discussão sobre compras conjuntas de gás, contando com o apoio dos chefes de Governo e de Estado europeus, de acordo com fontes europeias.

A crise energética na UE marcou a discussão neste primeiro dia de cimeira europeia, realizada depois de a Comissão Europeia ter apresentado novas medidas para aliviar os preços do gás e da luz, a maior parte das quais com efeito no inverno do próximo ano, e quando se teme cortes no fornecimento russo ao bloco comunitário.