Harry Potter comemora 25 anos com coleção de moedas no Reino Unido

O famoso jovem bruxo Harry Potter vai aparecer numa coleção de moedas no Reino Unido no âmbito das comemorações do 25.º aniversário do lançamento do primeiro livro da saga escrita por J.K. Rowling, foi anunciado.

"A Royal Mint lança uma coleção de moedas encantadoras para comemorar os 25 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal", adiantou o organismo britânico que imprime moedas e notas num comunicado.

A coleção vai incluir quatro peças, incluindo um desenho de Harry Potter, mas também o comboio Hogwarts Express, o professor Albus Dumbledore e a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

De acordo com a Royal Mint, as peças incluem um efeito ótico que imita o impacto de um "raio" quando são rodadas em frente à luz.

Esse efeito é gerado graças a um laser de última geração que possibilita um aspeto "mágico" às moedas, mas também as protege e as certifica.

Lançada em 1997, a série de sete volumes narra as aventuras de um jovem bruxo chamado Harry Potter na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e a sua luta contra Lord Voldemort, um feiticeiro das trevas que procura a imortalidade.

As vendas de livros da saga somam centenas de milhões de euros, enquanto os oito filmes geraram milhares de milhões de euros em receita.

As moedas de colecionador reveladas pela Royal Mint também incluem duas moedas ilustradas com retratos da rainha Isabel II, que morreu em setembro, e outra duas com o retrato oficial do rei Carlos III.