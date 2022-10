Costa confiante em eventual reprogramação de fundos europeus

O primeiro-ministro diz ter saído “animado” do Conselho Europeu que terminou esta sexta-feira em Bruxelas.

Apesar da inexistência de consenso sobre ajudas às famílias e empresas para mitigar a crise energética, António Costa está confiante numa eventual reprogramação de fundos já existentes.

“Saio animado deste Conselho Europeu. Tendo ouvido que não haverá dinheiro novo, vi também ser admitida a possibilidade de dar nova utilização às verbas que já foram autorizadas serem utilizadas pela Comissão Europeia”, revelou.

Segundo António Costa não está descartada a “possibilidade de utilização, por exemplo, dos empréstimos não utilizados no âmbito do ‘NextGeneracionEU’, traduzido para português no âmbito do nosso PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)”.