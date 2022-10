​Corredor de energia verde estará pronto dentro de cinco a sete anos, diz Espanha

O gasoduto entre Barcelona e Marselha, para transporte de energia entre a Península Ibérica e França, poderá levar cinco a sete anos a estar concluído e o objetivo é ser financiado por fundos europeus, disse esta sexta-feira o Governo espanhol.



Segundo a ministra espanhola com a pasta da Energia, Teresa Ribera, a intenção é sublinhar o caráter europeu e o "interesse comum" e candidatar a ligação submarina para transporte de gás e hidrogénio a "infraestrutura de interesse comunitário e que haja um financiamento europeu que pague a maior parte do projeto.

O projeto, acordado e anunciado na quinta-feira por Portugal, Espanha e França, tem "vocação europeísta e solidária" porque permitirá diversificar as fontes de energia e de abastecimento na União Europeia e, além disso, será sustentável a longo prazo, afirmou Teresa Ribera, numa entrevista esta sexta-feira à Catalunya Radio.

Os prazos para o desenvolvimento e conclusão da ligação energética entre Barcelona e Marselha, batizada BarMar, ainda não foram definidos, mas a ministra espanhola estimou hoje que pode levar "cinco, seis ou sete anos" a concluir, dependendo do início da construção, que não poderá ser imediato, por serem necessários vários procedimentos prévios, como avaliações de impacto ambiental ou a definição de custos e do financiamento.

Numa outra entrevista, também hoje, à televisão espanhola Antena 3, a ministra Teresa Ribera justificou a opção pelo BarMar, em substituição do gasoduto pelos Pirenéus (projeto conhecido por MidCat), que Espanha e Portugal defendiam, com a conclusão, por parte do Governo espanhol, "de que o melhor e mais rápido era não prescindir de França" e que o hidrogénio que se produza na Península Ibérica "chegue ao esqueleto" de ligações energéticas europeias.