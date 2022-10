Tensões entre Meloni e Berlusconi ensombram consultas para formar Governo

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, iniciou esta quinta-feira consultas formais com os líderes dos partidos políticos com o objetivo de dar rapidamente ao país um novo Governo, que deverá ser o primeiro liderado pela extrema-direita em Itália desde o fim da II Guerra Mundial.

Divisões sobre política externa entre Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos de Itália, e o partido do antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, tido como mais moderado, podem, no entanto, complicar o objetivo do Presidente de garantir que o próximo Governo seja viável e coeso.

O partido de Meloni, que apoiou firmemente a Ucrânia na sua defesa contra a invasão da Rússia, venceu as eleições italianas, mas as relações com o principal aliado de campanha têm vindo a azedar.

Na base deste desentendimento estarão recentes declarações de Berlusconi, durante uma reunião com membros do partido Força Italia, expressando simpatia pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Durante a campanha para a eleição de 25 de setembro, Berlusconi insistiu que era um defensor inabalável da NATO e dos Estados Unidos da América.