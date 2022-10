Suspeita de fogo posto em centro de refugiados ucranianos que ardeu na Alemanha

O incêndio que destruiu um abrigo de refugiados ucranianos na costa báltica da Alemanha aparenta ter sido fogo posto, adiantou esta quinta-feira a governadora do estado de Mecklenburg-Pomerania, Manuela Schwesig, avisando que nenhum tipo de violência será tolerado.

"Uma coisa deve ficar clara para todos: as pessoas que fogem da guerra precisam da nossa proteção e do nosso apoio. Não toleramos violência."



O alegado ataque ao centro de refugiados em Gross Stroemkendorf aconteceu na quarta-feira à noite; estavam instalados no antigo hotel 14 residentes e três funcionários à hora em que o incêndio deflagrou, adiantou a polícia local. Ninguém sofreu ferimentos e os refugiados foram transportados para outros centros de acolhimento.

De acordo com a agência de notícias alemã dpa, uma investigação preliminar das autoridades aponta para a forte possibilidade de fogo posto.



Na segunda-feira, a polícia tinha sido alertada para um ato de vandalismo à porta do centro de refugiados, onde alguém pintou uma suástica. Ainda não se sabe se existe ligação entre o grafiti nazi e o incêndio de ontem.

Mais de um milhão de pessoas da Ucrânia, na sua maioria mulheres e crianças, procuraram refúgio na Alemanha desde que a Rússia invadiu o país no final de fevereiro.

Inicialmente, os refugiados foram bem acolhidos no país, com muitas famílias alemãs a abrirem as suas portas para os acolherem. Contudo, uma minoria vocal tem expressado cada vez mais hostilidade contra os ucranianos e refugiados que têm chegado de outros países.