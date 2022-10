Liz Truss caiu. Ganhou a alface

O Governo de Liz Truss fica para a história da política do Reino Unido como aquele que menos tempo durou. Ao 45º dia, a primeira-ministra não resistiu à escalada de contestação interna e apresentou a demissão.

Até agora, o mandato mais curto, em terras de Sua Majestade, pertencia ao primeiro-ministro George Canning que morreu em 1827, precisamente, 119 dias depois de ter tomado posse.

Há uma semana, a 14 de outubro, o jornal britânico "The Daily Star", colocou um vídeo em "streaming", que se tornou viral, onde era questionada a longevidade do Governo de Truss. Lado a lado viam-se uma fotografia da primeira-ministra e uma alface, com a pergunta: “Liz Truss sobreviverá a esta alface?”.

Uma semana depois, há resposta: a alface conseguiu resistir à primeira-ministra britânica.

Truss tomou posse a 6 de setembro. As primeiras semanas do seu Governo ficaram marcadas pela morte de Isabel II, mas, logo que passou o tempo de luto, emergiram as pouco populares políticas do novo Governo.

Foi apresentado um mini-orçamento com cortes nos impostos, medida que não foi bem aceite no mercado financeiro.

O Fundo Monetário Internacional pediu para que Reino Unido reconsiderasse as suas decisões, e o Banco Central decidiu intervir para acalmar os mercados.

Sob pressão do próprio Partido Conservador, o Governo voltou atrás numa das suas medidas, mas Truss manteve-se firme na decisão de manter os cortes fiscais, fazendo crescer a incerteza sobre a economia britânica.

A 14 de outubro, o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, foi afastado e substituído por Jeremy Hunt, um candidato derrotado na corrida para a liderança conservadora.

É aqui que começa o "desafio entre a governante e a alface". De lá para cá, passaram seis dias. Pelo meio, a primeira-ministra foi ao Parlamento dizer que era “uma lutadora, não uma desistente" e a sua ministra do Interior, Suella Braverman, demitiu-se do cargo devido a uma violação das regras de segurança.

O crescente descontentamento no grupo parlamentar do Partido Conservador acabou por forçar o anúncio de demissão de Liz Truss, cujo sucessor deverá ser conhecido até ao final de outubro.

Truss teve o mandato mais curto da história dos governos britânicos, mas, certamente, esta foi a semana mais comprida da sua vida.