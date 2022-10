Alemanha alerta contra "ressurgimento mundial" do carvão

O chanceler alemão Olaf Scholz disse esta quinta-feira que a guerra na Ucrânia não deve conduzir a um "ressurgimento mundial" do uso de carvão, numa altura em que a própria Alemanha reavivou as suas centrais elétricas a carvão para fazer face à crise energética gerada pela invasão russa. Num discurso no Bundestag (Parlamento alemão), Scholz destacou os esforços do seu Governo para contrariar os efeitos da decisão da Rússia em cortar o fornecimento de gás à Europa. "A agressão russa e as suas consequências não devem conduzir a um ressurgimento mundial do carvão. Vamos apresentar propostas concretas para que os países em desenvolvimento e as nações emergentes também possam embarcar resolutamente no caminho rumo a um setor energético neutro em termos climáticos."

Nos últimos meses, Berlim reativou várias centrais elétricas que usam combustíveis fósseis, como o crude e o carvão, face a críticas de ativistas, que alertam que, com este revés, a Alemanha poderá não conseguir cumprir os seus objetivos climáticos.

Esta semana, adiantou hoje Schulz, foram reativadas mais cinco centrais de produção de eletricidade com recurso a lignite, um tipo de carvão de baixa qualidade e muito poluente. O chanceler fala numa "medida de emergência de curta duração mas necessária", a par da reativação de três centrais nucleares que deveriam ser encerradas no final deste ano mas que continuarão a funcionar, pelo menos, até meados de abril. "Continuamos empenhados nos nossos objetivos climáticos", assegurou o chanceler aos deputados, apresentando como principais compromissos a expansão do uso de energias renováveis e a aprovação de toda a legislação necessária para cumprir as metas climáticas até ao final deste ano. Autoridades de quase 200 países irão reunir-se na próxima cimeira do clima da ONU (COP27), em Sham el-Sheikh, no Egito, entre 6 e 18 de novembro, para retomar as discussões sobre o combate ao aquecimento global. Scholz insiste que é necessário que, nos próximos meses, a UE feche um antecipado acordo sobre o chamado "Objetivo 55" ("Fit for 55"), um pacote de medidas a serem aplicadas pelos 27 Estados-membros para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% ao longo da próxima década.