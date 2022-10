Von der Leyen classifica ataques a centrais elétricas da Ucrânia como crimes de guerra

A presidente da Comissão Europeia disse esta quarta-feira que os ataques russos a centrais elétricas e outras infraestruturas na Ucrânia são “atos de puro terror” que equivalem a crimes de guerra.

“Ontem vimos novamente os ataques direcionados da Rússia contra uma infraestrutura civil. Isso está a marcar mais um capítulo numa guerra já muito cruel. A ordem internacional é muito clara. São crimes de guerra”, afirmou Ursula Von der Leyen, num discurso no Parlamento Europeu, citada pela agência Reuters.

No entender da presidente da Comissão Europeia “ataques direcionados à infraestrutura civil com o objetivo claro de deixar homens, mulheres e crianças sem água, eletricidade e aquecimento com o início do inverno são atos de puro terror e temos que qualificá-lo como tal”.

Von der Leyen garantiu o apoio continuado à Ucrânia “pelo tempo que for necessário”, prometendo “proteger os europeus da outra guerra que Putin está a travar contra a nossa energia”.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou na terça-feira a Rússia de ter destruído quase um terço das centrais elétricas da Ucrânia em pouco mais de uma semana, o que está a provocar grande falhas de corrente no país.