Prémio Sakharov 2022 vai para o "corajoso povo ucraniano"

O Parlamento Europeu atribuiu esta quarta-feira o Prémio Sakharov de direitos humanos ao "corajoso povo ucraniano", pelo seu papel na Guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro deste ano.

"Estão a lutar pelo que acreditam. A lutar pelos seus valores. A proteger a democracia, a liberdade e a lei do direito. A arriscar a sua vida por nós. E hoje são os vencedores do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu", anunciou a presidente, Roberta Metsola, nas redes sociais.



A candidatura do povo ucraniano ao prémio destaca o papel do presidente, Volodymyr Zelensky, desde o início da invasão russa ao país, pela sua "bravura, resistência e a devoção ao seu povo".