Governo quer levantamento dos prejuízos de portugueses afetados pelo mau tempo na Venezuela

Segundo o SEC, o Governo português está "a fazer aquilo que é prioritário", tendo, "desde a primeira hora, os funcionários dos serviços consulares e da Embaixada no terreno em contacto direto com as pessoas" afetadas.

"O que importa agora, mais do que tudo, é fazermos um levantamento, de certa forma exaustivo, daquilo que foram os prejuízos e de que quantidades, ou de quais são as verbas financeiras necessárias para ajudar estas pessoas que de uma hora para outra viram a sua vida levada pelas águas", disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SEC).

Paulo Cafôfo explicou que foram feitos contatos "tanto com o Governo da Venezuela como com elementos da comunidade portuguesa. Falo de conselheiros da comunidade, câmaras de comércio e dirigentes associativos com quem estivemos reunidos e há uma grande vontade, tanto do governo da Venezuela como deste movimento associativo de poder ajudar".

"A essa vontade, há a obrigação do Governo português e, obviamente, logo que chegue a Lisboa as minhas diligências vão ser precisamente de fazer com que haja mecanismos que possam ajudar estas pessoas", disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Paulo Cafôfo sublinhou ainda que "mas há um trabalho de base, esse trabalho está a ser feito, que é o de inventariar e quantificar".

As chuvas registadas nas últimas três semanas na Venezuela causaram aluimentos de terra e inundações em metade do país, onde milhares de pessoas perderam parcial ou totalmente as casas.