Drones, mísseis e nuclear "são produto dos melhores talentos do Irão", elogia o líder supremo Ali Khamenei

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, elogiou esta quarta-feira os 'drones' iranianos e afirmou que comprovam o grande talento do país, quando surgem denúncias sobre a sua utilização pela Rússia na guerra na Ucrânia.

"Até há alguns anos, caso fossem publicadas imagens dos nossos avançados equipamentos de mísseis e 'drones' [aeronaves não-tripuladas dir-se-ia que eram Photoshop", disse o líder religioso num encontro com académicos do país.

"Agora dizem quão perigosos são os 'drones' iranianos e porque se vendem a este ou àquele", sublinhou.

Khamenei afirmou que os 'drones' "são produto dos melhores talentos do Irão, que honram o país", juntamente com os satélites, a indústria nuclear, os mísseis e as vacinas que se produzem no Irão.

As afirmações da máxima autoridade religiosa iraniana surgem num momento em que a União Europeia (UE) afirma que o Irão forneceu à Rússia aeronaves não-tripuladas 'kamikaze', que utiliza na sua guerra na Ucrânia e que estão a provocar elevados danos nas infraestruturas civis e baixas entre a população.

O Governo iraniano tem negado sistematicamente a entrega de armamento, em particular de drones, à Rússia.