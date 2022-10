Zarifa Ghafari acusa líderes mundiais de apoiar luta de iranianas e esquecer mulheres afegãs

Zarifa Ghafari, ex-autarca e política afegã no exílio desde que os talibãs tomaram o poder em Cabul, critica empresários como Elon Musk e os "líderes mundiais" por ajudarem as mulheres do Irão e esquecerem "a luta" no Afeganistão.

"Eu admiro a coragem do povo iraniano contra a ditadura que oprime as pessoas através do extremismo religioso. Apoio-os, mas olhando para o meu país não encontro respostas para o facto do apoio à luta pela liberdade e pela vida não ser igual", questiona Ghafari, distinguida hoje com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.

"Porque é que a luta pelo pão, pela educação, pela vida e pela dignidade não é respeitada da mesma forma e ouvida da mesma maneira como a luta pela liberdade de escolha de ter um pano na cabeça ou não ter um pano na cabeça. Esta é uma grande questão que coloco a mim mesma e não tenho resposta" disse à Lusa Zarifa Ghafari, questionada sobre as revoltas que eclodiram no Irão após a morte da jovem Mahsa Amini.

Ghafari, refugiada na Alemanha após a tomada de Cabul pelas forças talibãs, em agosto do ano passado, foi presidente da Câmara da cidade de Maidan Shahr, província de Wardak uma das 34 regiões administrativas do Afeganistão.

"No meu país, nós gritamos para termos escolas, comida, segurança, humanidade e dignidade. No Afeganistão, as mulheres manifestam-se frente aos talibãs, um grupo terrorista que derrotou quarenta países de todo o mundo, demonstrando coragem, mas o mundo não nos apoia da mesma forma como apoia a luta no Irão", lamenta.