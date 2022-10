Violência e vandalismo marcam greve geral em Paris

Os protestos de milhares de trabalhadores dos transportes, das refinarias e da educação na capital francesa, que reclamam contra os baixos salários e a inflação, estão a ser marcados por vários episódios de confrontos com a polícia.

A greve reivindica, sobretudo, aumentos salariais. Além da violência registada, também já se verificaram atos de vandalismo, pelo que as autoridades parisienses já confirmaram a detenção de seis pessoas até ao momento.

A polícia de Paris também já identificou a presença de um 'black bloc' de cerca de 200 pessoas na cidade, assim como 60 elementos de movimentos de extrema-esquerda.

Em declarações à Renascença, Hermano Sanches Ruivo, antigo vereador na Câmara de Paris, frisa que o protesto é "uma réplica do que acontece sistematicamente quando há uma manifestação à volta dessas temáticas".

"Sabemos que dentro dessas manifestações há pessoas que vêm só para desacatos", salienta.

Para Sanches Ruivo, o principal receio do governo francês é que este movimento se alastre a outros setores e classes profissionais.



Ainda assim, o antigo vereador não pretende desvalorizar as motivações da mobilização verificada, face a uma "situação em que as pessoas mostra, realmente, fadiga com o que está a acontecer" na economia do país.

A manifestação, de cariz nacional, estende-se a outras das principais cidades francesas, como Marselha, Rennes, Toulon ou Estrasburgo. No total, a Confederação Geral do Trabalho francesa (CGT) confirma mais de 200 protestos por todo o país.



