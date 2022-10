Ucrânia na NATO? "A prioridade é enviar apoio militar", insiste Jens Stoltenberg

O secretário-geral da NATO voltou a dizer esta terça-feira que a Ucrânia tem as portas da organização militar abertas, mas sublinhou que agora os aliados estão concentrados em manter o fornecimento de armas ao país para ganhar a guerra à Rússia.

"As portas da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) continuam abertas e, um dia, a Ucrânia será membro da aliança. Mas a curto prazo, a prioridade é dar apoio à Ucrânia para lhe permitir fazer mais avanços no campo de batalha e assegurar que acaba a guerra de uma forma que lhe garanta que continuará a ser um país soberano", declarou Jens Stoltenberg, numa entrevista no fórum de Berlim organizado pela Fundação Körber.