"Se a Ucrânia cai, a guerra será muito mais terrível", diz investigadora portuguesa

Mónica Dias, vice-diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, disse nesta terça-feira que "se a Ucrânia cair, a guerra será muito mais terrível".

Em entrevista exclusiva à Renascença, à margem do 34.º encontro da Pastoral Social, a antiga assessora da Comissão de Educação, Ciência e Cultura na Assembleia da República elogiou o papel das instituições internacionais e do Papa Francisco e incentivou os cidadãos portugueses a ajudarem "o lado da História onde se defende os princípios da verdadeira paz".

Que perspetiva tem de um final da guerra na Ucrânia? É um horizonte ainda muito longínquo?

Parece-me que sim. A situação é muito, muito difícil porque há, de ambos os lados, perspetivas muito diferentes. Em primeiro lugar, não esquecer que isto é uma guerra de invasão, de agressão. Obviamente que a narrativa neste momento de Vladimir Putin não é essa. Ele tem um desejo de fazer deste território (Ucrânia) tábua rasa e integrá-lo na Rússia. E é aí que começa a impossibilidade de se conseguir, no curto prazo, uma paz. Porque esta seria uma paz imposta e que, aliás, levaria a que, daqui a talvez dois ou três anos, houvesse depois outra tentativa de mais apropriação de terreno ucraniano.

Portanto, não há aqui base de confiança nenhuma, não há base legal, não há base de direito internacional e não há base política. Do lado da Ucrânia, neste momento, os ucranianos (e não só o governo, mas a população também) têm quatro revindicações.

A primeira condição sine qua non é a reposição do território da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Em segundo lugar, reparações para os danos de guerra. As cidades ucranianas ficaram destruídas. É preciso um plano geral para a reconstrução e será muito caro.