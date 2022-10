Rússia não vê "qualquer sentido" em manter presença diplomática no ocidente, diz Sergei Lavrov

"Não existe qualquer sentido nem qualquer desejo, naturalmente, de manter a mesma presença nos países ocidentais", declarou Lavrov durante um encontro com jovens diplomatas recrutados recentemente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia admitiu esta terça-feira que não vê "qualquer sentido" em manter a atual presença diplomática no ocidente, anunciando que Moscovo vai começar a concentrar-se na Ásia e em África.

Mónica Dias, vice-diretora do Instituto de Estudos(...)

"Os países do terceiro mundo, na Ásia como em África, têm necessidade pelo contrário de uma atenção suplementar", assegurou, precisando que a Rússia possui numerosos projetos nessas regiões do mundo, em particular comerciais, "que exigem um acompanhamento diplomático".

"Nestas condições, vamos colocar o centro de gravidade nos países que estão dispostos a trabalhar em condições de igualdade e cooperar connosco numa base mutuamente vantajosa", concluiu Lavrov.

Numerosos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, Bulgária ou Portugal, expulsaram em massa diplomatas russos após o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro.

Em certos casos, estas expulsões foram acompanhadas de acusações de espionagem.

Moscovo prometeu responder a cada uma destas medidas, e dezenas de diplomatas ocidentais já foram expulsos da Rússia.