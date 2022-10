​Morreu Claudio Boyd, pai de “Dartacão” e “Willy Fog”

Morreu Claudio Boyd, pai das famosas séries de animação dos anos 90 “Dartacão” e “Willy Fog”, entre outras.



Boyd terá morrido no domingo, a cerca de um mês de completar 82 anos, mas a notícia foi avançada na segunda-feira pelo clube desportivo Real Club Deportiu Espanyol.

O clube também chegou a ser dirigido pelo homem conhecido como o "Walt Disney espanhol".

Claudio Boyd licenciou-se em Direito, tinha também formação como técnico de publicidade, teve uma vasta carreira no audiovisual como produtor, guionista, realizador e empresário do setor, tendo fundado a produtora BRB Internacional. Chegou a vencer cerca de 40 prémios, entre os quais o Prémio de Extraordinário Talento, atribuído em 2017 pela Academia de Televisão, instituição espanhola do setor audiovisual.