​Mecanismo ibérico do gás pode vir a ser alargado ao resto da UE

A Comissão Europeia admite alargar a todos os países da União Europeia o mecanismo ibérico que estabelece um preço máximo do gás.



É uma das propostas em cima da mesa para enfrentar a subida dos preços da energia, revelou em conferência de imprensa, a presidente da comissão europeia, Ursula von der Leyen.

A líder dos 27 admitiu que o exemplo de Portugal e Espanha pode ser um modelo a seguir.

"Um dos princípios é de como vamos estabelecer um limite ao impacto do preço do gás no preço da electricidade. Como sabem, este modelo foi introduzido em Espanha e Portugal, onde acabou por reduzir o preço da electricidade. Por isso acreditamos que merece ser considerado a nível europeu e estamos agora à procura de dados para encontrar resposta para uma ou duas questões que estão ainda em aberto. Mas, como disse, merece ser tido em conta e vamos ver como poderá ser operacional na União Europeia", disse a presidente da Comissão Europeia.

Bruxelas também quer avançar para as compras conjuntas, que permitem baixar o preço. A meta estabelecida é de comprar "pelo menos 15% das respetivas metas de enchimento de armazenamento de gás".

"As empresas seriam autorizadas a formar um consórcio europeu de compra de gás, em conformidade com as regras de concorrência da UE“, acrescentou Von der Leyen, sublinhando que "somos mais fortes quando agimos juntos”.