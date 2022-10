Elnaz Rekabi, atleta do Irão que desafiou regime e competiu sem o "hijab", está desaparecida

Estão a aumentar os receios quanto ao bem-estar da alpinista iraniana Elnaz Rekabi, que este fim de semana competiu num torneio internacional na Coreia do Sul sem usar o véu islâmico (hijab).

A atleta foi aplaudida pelo passo, tido como solidário para com as milhares de mulheres e homens que, no seu país-natal, continuam mobilizados em protestos contra a repressão das autoridades, na sequência da morte da jovem Masha Amini sob custódia policial.

Amigos da atleta disseram à BBC que não conseguem contactar Rekabi desde domingo, quando foi fotografada no evento desportivo sem o "hijab" -- de uso obrigatório em todas as situações, sob as leis do regime iraniano.

Outras "fontes bem informadas" citadas pela BBC dizem que o telemóvel e o passaporte de Elnaz Rekabi foram confiscados antes de embarcar de volta para Teerão esta terça-feira de manhã.

Nada se sabe de Rekabi aparte uma história de Instagram que publicou esta madrugada, sob condições desconhecidas, na qual pedia desculpa pelas "preocupações que causou" porque o seu hijab "se tornou problemático sem intenções" devido à chamada súbita para começar a escalada na competição.

"Estou a voltar para o Irão com a minha equipa com base no calendário pré-definido", acrescentou na mesma história. A atleta é seguida por mais de 200 mil utilizadores.

No Twitter, a apresentadora da BBC Rana Rahimpour reforçou que "existem preocupações quanto à segurança" de Rekabi.