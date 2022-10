Coreia do Norte voltou a fazer disparos de artilharia na fronteira com Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou esta terça-feira projéteis de artilharia na fronteira marítima com a Coreia do Sul, um dia depois de Seul ter iniciado exercícios militares anuais para melhor lidar com as provocações norte-coreanas.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o regime de Pyongyang disparou cerca de 100 projéteis na costa oeste e 150 na costa leste, acrescentando que os militares sul-coreanos transmitiram mensagens pedindo à Coreia do Norte para parar com os disparos.

Não houve registo de confrontos diretos, esclareceu a mesma fonte.

Seul explicou que os projéteis não caíram em águas territoriais sul-coreanas, mas caíram dentro das zonas de transição marítimas que as duas Coreias estabeleceram ao abrigo de um acordo de 2018 destinado a reduzir as animosidades nas fronteiras.

Esta é a segunda vez que a Coreia do Norte dispara projéteis nas zonas de fronteira desde sexta-feira passada, quando disparou centenas de projéteis em violação direta do acordo de 2018.