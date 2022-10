China recruta pilotos da Força Aérea britânica para treinarem os seus militares

A China recrutou cerca de 30 pilotos aposentados da Força Aérea britânica, alguns dos quais pilotavam caças sofisticados, para treinar membros do Exército de Libertação Popular, afirmou esta terça-feira o Ministério da Defesa britânico, prometendo combater a prática.

Em comunicado, o Ministério acrescentou que os atuais e antigos pilotos “já estão sujeitos à Lei dos Segredos Oficiais” e acrescentou que o “uso de contratos de confidencialidade está a ser revisto”, enquanto a nova lei de segurança interna do Reino Unido “vai criar ferramentas adicionais para erradicar desafios de segurança contemporâneos, como este”.

Os pilotos, alguns com idade acima dos 50 anos e há muito aposentados, têm experiência em pilotar jatos e helicópteros velozes e uma variedade de aviões de guerra da geração anterior, como Typhoons, Jaguars, Harriers e Tornados.

Nenhum dos pilotos recrutados pela China operou o F-35, o caça mais avançado e caro da frota britânica.

As autoridades chinesas terão negociado os contratos por meio de intermediários, entre os quais uma academia de pilotagem com sede na África do Sul.

O recrutamento, que o Ministério britânico diz ser anterior à pandemia da Covid-19, ganhou força nos últimos meses. Entre os pilotos britânicos estão ex-membros da Royal Air Force e outros ramos das Forças Armadas.

Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico, citado pelo jornal "The New York Times", salientou que estão a ser tomadas “medidas decisivas” para travar o recrutamento de ex-pilotos e pilotos ativos do Exército britânico.

Nenhum dos pilotos aposentados é suspeito de violar a Lei de Segredos Oficiais, que cobre espionagem, sabotagem e outros crimes.

O Reino Unido carece, no entanto, de ferramentas legais para impedir que pilotos aposentados aceitem contratos para treinar o exército chinês. Os contratos ascendem a cerca de 270.000 dólares (274.000 euros) por ano.

Embora os pilotos treinem os colegas chineses em aviões desenvolvidos pela China, os chineses estão ansiosos para aprender sobre as táticas e procedimentos britânicos e ocidentais, de acordo com o funcionário.

As relações entre o Reino Unido e a China deterioraram-se nos últimos anos, com o governo de Londres a denunciar a campanha repressiva lançada por Pequim contra ativistas pró-democracia em Hong Kong, uma antiga colónia britânica.

Em julho de 2020, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson proibiu a compra de equipamentos da Huawei, a gigante chinesa de telecomunicações, para as infraestruturas do país, por motivos de segurança nacional.

A atual primeira-ministra britânica, Liz Truss, endureceu ainda mais a posição do Reino Unido. É esperado que Truss designe a China como uma “ameaça” na versão atualizada da política de Defesa.