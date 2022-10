Ulf Kristersson eleito primeiro-ministro da Suécia com ajuda da extrema-direita

O dirigente conservador sueco Ulf Kristersson foi esta segunda-feira eleito primeiro-ministro por maioria absoluta no Parlamento, em que, pela primeira vez, contou com os votos da extrema-direita do partido Democratas da Suécia (DS).

O líder do partido Moderados, artífice de uma aproximação inédita entre a direita tradicional e o campo nacionalista nas eleições legislativas de setembro, obteve 176 votos, permitindo a eleição de Kristersson, com 173 votos contra.

O resultado da votação foi saudado com aplausos das bancadas dos três partidos de direita (moderados, democratas-cristãos, liberais) que formarão o futuro Governo, e do SD, a primeira formação da maioria muito influente com 73 assentos.

Para se tornar primeiro-ministro, Kristersson, 58 anos, não precisava de ter maioria absoluta.

Após oito anos à esquerda no poder, sucede à chefe do governo social-democrata, Magdalena Andersson, que garantiu a transição após renunciar depois das eleições.

Na sexta-feira, após várias semanas de negociações, Kristersson apresentou um acordo político com os outros três líderes dos partidos majoritários, incluindo o líder do SD, Jimmie Åkesson.

Este último havia sido o grande vencedor das eleições de 11 de setembro, com uma pontuação recorde de 20,5 por cento dos votos e uma inédita posição de segundo partido na Suécia, atrás dos sociais-democratas.

No roteiro de 62 páginas apresentado sexta-feira, os quatro partidos incluem medidas para combater o crime e reduzir a imigração, bem como um renascimento da energia nuclear que a Suécia reabsorveu nas últimas décadas.