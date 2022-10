​Terror em Cabo Delgado. “As pessoas têm pouca esperança de que as coisas vão mudar”

Em entrevista à Renascença , Mariana Abdalia sublinha as dificuldades acrescidas relacionadas com os problemas de saúde mental de “pessoas que não se deslocaram somente uma vez, mas já duas, três, quatro e cinco vezes, e ouvimos casos desses aqui na província”.

Cinco anos depois do início dos ataques terroristas, não é por isso de estranhar que “algumas comunidades na região ainda vivam com medo permanente e continuem a sofrer traumas e perdas”.

A população continua a “viver com medo permanente”. Os números apontam para cerca de um milhão de pessoas deslocadas no Norte de Moçambique depois de fugirem das suas casas em busca de segurança, devido ao conflito que começou em Cabo Delgado em outubro de 2017.

Os ataques terroristas na região de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, começaram há cinco anos e “as pessoas têm pouca esperança de que as coisas vão mudar”, diz à Renascença Mariana Abdalia, da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Mariana Abdalia sublinha que “viver com esse constante medo, com essa constante incerteza do que vai acontecer no futuro tem consequências grandes de saúde mental em especial”, até porque “as pessoas têm dificuldade em planear o futuro, têm pouca esperança de que as coisas vão mudar”.

“Muitas pessoas também têm familiares, pessoas queridas que estão desaparecidas na província e não sabem onde essas pessoas estão. Muitas pessoas vivenciaram experiências traumáticas, viram entes queridos serem assassinados, por exemplo, na sua frente. E isso com o tempo provoca muitos problemas, e as consultas maiores que vemos nas atividades dos MSF de saúde mental são sempre relacionadas com stress agudo, com ansiedade e também com as questões relacionadas com a perda, com o luto”, relata.

Muitas pessoas com “tratamentos interrompidos"

A responsável destaca a malária como a "maior causa de consultas dos MSF" e revela que 80% das consultas mensais estão relacionadas com esta doença.

Mariana Abdalia alude também ao conjunto de pessoas que “tiveram os seus tratamentos interrompidos, como por exemplo pessoas com doenças crónicas, como a HIV, e que se não são tratadas passam a ter outras questões de saúde; passam a ter problemas renais, problemas cardíacos, e com o tempo isso também vai tendo um peso grande”.

Por outro lado, merece também uma atenção muito particular dos MSF “as grávidas que não tiveram acompanhamento pré-natal e que não têm acompanhamento pós-natal”.

A responsável pela comunicação da MSF em Moçambique adianta que “as questões continuam lá independentemente do conflito se aliviar, e de ter mais ou menos violência”, pois “são questões que vamos ter ainda durante muito tempo e é importante continuar a acompanhar as pessoas ao longo deste processo”.