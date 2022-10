Rússia e Ucrânia trocam mais 220 prisioneiros de guerra

A Rússia e a Ucrânia vão proceder à troca de 220 prisioneiros de guerra, 110 de cada lado, segundo anunciado pelas autoridades russas da região anexada de Donetsk.

“A troca teve por base a fórmula 110 por 110”, informou o líder separatista pró-rússo da região de Donetsk, Denís Pushilin.

De acordo com o relato feito por Pushilin, na rede social Telegram, as autoridades da região anexada entregaram à Ucrânia "essencialmente mulheres".

O número de prisioneiros libertados inclui ainda 80 marinheiros mercantes, que tinham sido feito reféns, além de 30 soldados das repúblicas de Donetsk e de Lugansk.

A troca de prisioneiros anterior tinha ocorrido na quinta-feira passada, quando as partes libertaram 20 soldados de cada lado.

A capital da Ucrânia, Kiev, e outras áreas do país foram alvo de ataques com ‘drones kamikazes’ (aparelhos voadores não tripulados que chocam com os alvos) feitos ao longo da manhã desta segunda-feira.

As explosões num edifício residencial, no centro da capital ucraniana, provocaram pelo menos quatro mortos, segundo as autoridades locais.