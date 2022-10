Reino Unido. Liz Truss pede desculpa pelos erros, mas promete liderar os conservadores nas próximas eleições

A primeira-ministra do Reino Unido pediu desculpas pelos erros cometidos pelo governo britânico, desde que tomou posse.

"Quero aceitar a responsabilidade e pedir desculpas pelos erros que foram cometidos”, reconheceu Liz Truss em entrevista esta segunda-feira à noite à BBC..

"Eu queria agir para ajudar as pessoas com as suas contas de energia, a lidar com a questão dos altos impostos, mas fomos longe demais e rápido demais. Reconheci isso. Coloquei um novo ministro das Finanças, com uma nova estratégia para restaurar estabilidade económica", acrescentou.

Nesta entrevista, conduzida pelo editor de Política da BBC, Chris Mason, a chefe do governo britânico garante ter agido no melhor interesse nacional e assegura que continua comprometida com sua visão, embora reconheça que terá de ser executada "de maneira diferente".

Na mesma entrevista, Liz Truss mostrou-se convicta que vai liderar o Partido Conservador nas próximas eleições gerais e que vai manter-se no cargo, “para servir o interesse nacional”.

"O importante é que fui eleita para esta posição para liderar o país. Estamos a enfrentar tempos muito difíceis. Não podemos simplesmente perder tempo a falar sobre o Partido Conservador, em vez de fazermos aquilo que temos de fazer”, disse.

Questionada sobre se sente responsabilidades pelos receios manifestados por muitos deputados conservadores de que o partido possa perder as próximas eleições gerais, Liz Truss reconhece “completamente que houve erros”, mas assegura que agiu “rapidamente para corrigir esses erros”.

“Fui honesta sobre quais eram esses erros. Agora precisamos de seguir em frente e liderar o país porque, em última análise, é com o que as pessoas se interessam”, concluiu Truss.