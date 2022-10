Novo ministro das Finanças reverte "quase todos" os cortes de impostos. Aumenta pressão sob Truss

O novo ministro britânico das Finanças, Jeremy Hunt, anunciou esta segunda-feira que o Governo vai abandonar "quase todos" os planos que tinha de cortes nos impostos, em mais um revés para a primeira-ministra, Liz Truss.

Numa antecipada comunicação ao país, na tentativa de acalmar os mercados financeiros, o chanceler do Tesouro anunciou que "quase todos" os cortes de impostos que tinham sido anunciados por Truss no mês passado serão abandonados, incluindo o plano de reduzir a taxa mínima de IRS abaixo dos 20% já no próximo ano.

Hunt adiantou que estão a ser ultimados cortes na despesa pública para fazer face à inflação. Já tendo em conta a atual crise energética, agravada pela guerra na Ucrânia, o ministro disse que o teto máximo ao preço da eletricidade para ajudar as famílias a pagar a fatura ao final do mês será revisto já em abril, em vez de durar dois anos como inicialmente previsto.

As medidas hoje anunciadas por Hunt marcam um duro golpe para Truss, que a 23 de setembro tinha anunciado cortes fiscais avaliados em 45 mil milhões de libras -- um pacote que assustou os mercados e levou à desvalorização da libra esterlina, forçando o Banco de Inglaterra a intervir de emergência.

Na sequência disto, na sexta-feira a primeira-ministra despediu o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, substituindo-o por Hunt. O novo responsável deverá anunciar um plano de fiscal de médio prazo até ao final de outubro.

PM sob pressão para se demitir

Liz Truss está sob crescente pressão, com cada vez mais elementos do Partido Conservador a exigirem que abandone o cargo. Há até deputados conservadores que dizem que, face à sua fragilidade política, Hunt é agora "o verdadeiro chefe do Governo", indica a BBC.