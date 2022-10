Menina de 12 anos encontrada morta dentro de mala

O corpo de uma menina de 12 anos, identificada como Lola, foi encontrado no interior de uma mala, por um sem-abrigo, em Paris, na passada sexta-feira.

Os pais tinham participado às autoridades o seu desaparecimento nessa tarde, depois de a menina não ter regressado da escola.

O baú com o corpo foi deixado junto a um bloco de apartamentos perto do local onde a rapariga vivia e onde os seus pais trabalhavam como zeladores.

Segundo a publicação britânica "The Guardian", as autoridades acreditam que a vítima tenha sido violada e torturada antes de ser morta. A autópsia mostra feridas na garganta, pelo que o Ministério Público informou que a jovem teria sido asfixiada.



Esta segunda-feira, dois suspeitos, uma mulher de 24 anos e um homem de 43 anos, foram apresentados perante um juiz em Paris, mas outras duas pessoas também estarão, alegadamente, a ser interrogadas pela polícia.

A mulher, principal suspeita, foi detida no sábado, depois de ter sido apanhada pelas câmaras de vigilância com a vítima, apenas minutos depois de Lola ter saído da escola. Segundo vários meios de comunicação social, alguns moradores também terão visto a mesma mulher a empurrar uma grande mala de plástico.

De acordo com as autoridades, há indícios de que a mulher envolvida no caso sofra de "problemas psiquiátricos".